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«Всего боится и с рук не слезает»: Полина Гагарина рассказала о подросшей полуторагодовалой дочке

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина с мужем и детьми

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31-летняя певица не показывает дочь Мию, но охотно рассказывает поклонникам, как она растет.

Полина Гагарина до сих пор не решается чаще публиковать в своем микроблоге снимки полуторагодовалой дочери Мии и тем более показывать ее личико. Но звезда рассказывает, как дела у девочки. Например, на днях во время отдыха на Мальдивах Полина пожаловалась, что у Мии изменилось поведение.

«У Миюши новый период, называется всего боюсь, с рук почти не слезает, а весим мы уже 13 кг, так что сделать массаж да и еще и с мужем поболтать вдвоем оказалось просто бесценно!» — подписала Гагарина собственное фото из SPA (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

«У моей 6 летней дочери тоже самое... но ведь эти страхи от нас, от родителей, надо работать самим над этой проблемой», «Значит ребенка или напугали или не хорошо с няней(((», «У нас был такой период, говорила, что всего боится, потом пришла жадность, точнее чувство собственности)», «Наши страхи это Забочок и Алисова. Если еще Забочок мне известен (за бочок), то откуда взялась Алисова понятия не имею», «Чудесный период! Наслаждайтесь!» — стали советовать молодой звездной маме поклонники.

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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