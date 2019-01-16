«Всего боится и с рук не слезает»: Полина Гагарина рассказала о подросшей полуторагодовалой дочке

Полина Гагарина до сих пор не решается чаще публиковать в своем микроблоге снимки полуторагодовалой дочери Мии и тем более показывать ее личико. Но звезда рассказывает, как дела у девочки. Например, на днях во время отдыха на Мальдивах Полина пожаловалась, что у Мии изменилось поведение.

«У Миюши новый период, называется всего боюсь, с рук почти не слезает, а весим мы уже 13 кг, так что сделать массаж да и еще и с мужем поболтать вдвоем оказалось просто бесценно!» — подписала Гагарина собственное фото из SPA (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).