«Все жареные факты здесь»: Алена Шишкова резко высказалась о воспитании дочери
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Алены Шишковой
Многочисленные фолловеры мамы Тимати, Симоны Яковлевны Юнусовой, уверены, что пятилетняя дочь рэпера живет с бабушкой, а ее мама, модель Алена Шишкова, практически не занимается ее воспитанием. Принципы воспитания, которыми руководствуется самая знаменитая Instagram-бабушка, не раз подвергались народной критике. Последняя волна негатива докатилась и до Алены, которая решила резко расставить все точки над i: «Первое, как было сказано уже много раз, Алиса живет со мной и с няней, ходит в садик, на кружки, и два дня в неделю (по выходным) - она остаётся у бабушки.
Симона посвятила себя моему ребёнку, за что я ей очень благодарна. Меня никто не содержит, финансовой зависимости ни от кого не имею. Не болею, не умираю, не лысая. На нескольких фото я в парике (может в фильме роль предложили, вживаюсь в образ, не?)».
«Второе. Я не всегда согласна с тем, что происходит. Не все, что вокруг нас делается, нам нравится. Это - нормально. Если бы нас всех мамы, папы, бабушки и дедушки, детские садики и школы воспитывали одинаково - мы бы все были, как из инкубатора и до старости носили шапочку и рейтузы.
Третье. Если я с чем-то не согласна, я это выражу в личной беседе и внутри семьи, а не вытащу на потребу оголтелой толпе, которая, как показала практика, все вывернет, как удобно. Так что, ждущие кровопролитного баттла в прямом эфире: «мать vs бабушка» - расслабьтесь, представления не будет.
Точка. Кто умеет читать между строк, меня поймет, кто любит окунуться в грязь и сплетни, проходите мимо, прямым курсом к Миро. Алиса мой ребёнок, и я делаю все, чтобы она росла в адекватной обстановке. А как - это уже мой личный вопрос», — подытожила модель.
А вы согласны с Аленой?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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