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«Все жареные факты здесь»: Алена Шишкова резко высказалась о воспитании дочери

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Алена Шишкова с дочкой

Фото: Instagram Алены Шишковой

Модель развенчала слухи, витающие вокруг ее семьи.

Многочисленные фолловеры мамы Тимати, Симоны Яковлевны Юнусовой, уверены, что пятилетняя дочь рэпера живет с бабушкой, а ее мама, модель Алена Шишкова, практически не занимается ее воспитанием. Принципы воспитания, которыми руководствуется самая знаменитая Instagram-бабушка, не раз подвергались народной критике. Последняя волна негатива докатилась и до Алены, которая решила резко расставить все точки над i: «Первое, как было сказано уже много раз, Алиса живет со мной и с няней, ходит в садик, на кружки, и два дня в неделю (по выходным) - она остаётся у бабушки.

Симона посвятила себя моему ребёнку, за что я ей очень благодарна. Меня никто не содержит, финансовой зависимости ни от кого не имею. Не болею, не умираю, не лысая. На нескольких фото я в парике (может в фильме роль предложили, вживаюсь в образ, не?)».

«Второе. Я не всегда согласна с тем, что происходит. Не все, что вокруг нас делается, нам нравится. Это - нормально. Если бы нас всех мамы, папы, бабушки и дедушки, детские садики и школы воспитывали одинаково - мы бы все были, как из инкубатора и до старости носили шапочку и рейтузы.

Третье. Если я с чем-то не согласна, я это выражу в личной беседе и внутри семьи, а не вытащу на потребу оголтелой толпе, которая, как показала практика, все вывернет, как удобно. Так что, ждущие кровопролитного баттла в прямом эфире: «мать vs бабушка» - расслабьтесь, представления не будет.

Точка. Кто умеет читать между строк, меня поймет, кто любит окунуться в грязь и сплетни, проходите мимо, прямым курсом к Миро. Алиса мой ребёнок, и я делаю все, чтобы она росла в адекватной обстановке. А как - это уже мой личный вопрос», — подытожила модель.

А вы согласны с Аленой?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

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