«Все жареные факты здесь»: Алена Шишкова резко высказалась о воспитании дочери

«Второе. Я не всегда согласна с тем, что происходит. Не все, что вокруг нас делается, нам нравится. Это - нормально. Если бы нас всех мамы, папы, бабушки и дедушки, детские садики и школы воспитывали одинаково - мы бы все были, как из инкубатора и до старости носили шапочку и рейтузы.

Третье. Если я с чем-то не согласна, я это выражу в личной беседе и внутри семьи, а не вытащу на потребу оголтелой толпе, которая, как показала практика, все вывернет, как удобно. Так что, ждущие кровопролитного баттла в прямом эфире: «мать vs бабушка» - расслабьтесь, представления не будет.

Точка. Кто умеет читать между строк, меня поймет, кто любит окунуться в грязь и сплетни, проходите мимо, прямым курсом к Миро. Алиса мой ребёнок, и я делаю все, чтобы она росла в адекватной обстановке. А как - это уже мой личный вопрос», — подытожила модель.

А вы согласны с Аленой?