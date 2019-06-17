«Все прекрасное в жизни происходит неожиданно»: Анастасия Решетова рассказала, как узнала о своей беременности

«Все прекрасное в жизни происходит неожиданно. Даже если ты подсознательно была готова. Так было и у меня. Мне сначала не верилось в случившееся», — призналась будущая мама.
Анастасия рассказала, что благодаря современному тесту на беременность, узнала срок с точностью до недели: «Теперь я точно знаю, когда именно в моей жизни произошло маленькое чудо».
«Было понятно про беременность, когда ты решила резко губы убрать», «Зачем постоянно напоминать о своей беременности?», «Зачем говорить что беременность случайная?», «У Вас с Тимой будут очень красивые дети», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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