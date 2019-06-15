Все по-взрослому: Ксения Бородина устроила роскошный праздник в честь 10-летия дочери

10 июня старшей дочери Ксении Бородиной Марусе исполнилось 10 лет. В честь юбилея телеведущая устроила пышный праздник, а главным сюрпризом для именинницы стало выступление ее любимого певца Тимы Белорусских. «Малышка моя))) это все для тебя моя принцесса ♥️ я буду стараться все твои мечты воплощать в реальность ♥️ люблю тебя больше жизни, надеюсь что ты запомнишь этот праздник и ты всегда будешь самой счастливой ♥️♥️♥️», — подписала Ксения фото дочери и певца.
«Мечты сбываются😉 #мару10))) Тима молодец👍 дети не могли поверить своим глазам, мне кажется, если бы Сережа Жуков пришёл ко мне на др в 10 лет или Иванушки, я бы с ума сошла) Мару скромняга, но я знаю что она была счастлива как никогда) А Тея спела все его песни, а потом подошла и говорит, сама а теперь пусть споёт «Зацепила» меня😂🤣 я не решилась попросить», — подытожила телеведущая.
А как вы отмечаете день рождения?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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