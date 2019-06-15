Все по-взрослому: Ксения Бородина устроила роскошный праздник в честь 10-летия дочери

«Мечты сбываются😉 #мару10))) Тима молодец👍 дети не могли поверить своим глазам, мне кажется, если бы Сережа Жуков пришёл ко мне на др в 10 лет или Иванушки, я бы с ума сошла) Мару скромняга, но я знаю что она была счастлива как никогда) А Тея спела все его песни, а потом подошла и говорит, сама а теперь пусть споёт «Зацепила» меня😂🤣 я не решилась попросить», — подытожила телеведущая.