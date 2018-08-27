«Все Лизы как Лизы, а она — суперзвезда»: в Сети появилась милая пародия на дочь Галкина и Пугачевой

Новый хит посвятили дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе. «Она в четыре считает // И стихи уже знает почти // Оператор бесплатно снимает — это папа Максим // Про маму вообще мы молчим // Сегодня, сегодня она танцует у пруда // Нельзя оторваться! // Все Лизы как Лизы, а она — суперзвезда!», — гласят строчки этой версии композиции.