«Все Лизы как Лизы, а она — суперзвезда»: в Сети появилась милая пародия на дочь Галкина и Пугачевой

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram оригинальным роликом. На видео попал фрагмент из недавнего выпуска шоу «Центральное телевидение» канала НТВ, в котором выступил детский ансамбль. Маленькие артистки исполнили кавер на хит Лободы «Суперзвезда». Музыка, под которую танцуют и поют девочки, осталась прежней, а вот слова изменились.
Новый хит посвятили дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе. «Она в четыре считает // И стихи уже знает почти // Оператор бесплатно снимает — это папа Максим // Про маму вообще мы молчим // Сегодня, сегодня она танцует у пруда // Нельзя оторваться! // Все Лизы как Лизы, а она — суперзвезда!», — гласят строчки этой версии композиции.
В комментариях к ролику разгорелась целая дискуссия: большинство умилилось выступлением, но некоторые подписчики предположили, что такая слава в юном возрасте не пойдет Лизе на пользу.
Фото и видео: Instagram