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«Все Лизы как Лизы, а она — суперзвезда»: в Сети появилась милая пародия на дочь Галкина и Пугачевой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Лиза Галкина

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На днях в одном из выпусков шоу «Центральное телевидение» была показана забавная пародия на 4-летнюю Лизу Галкину.

Певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками в Instagram оригинальным роликом. На видео попал фрагмент из недавнего выпуска шоу «Центральное телевидение» канала НТВ, в котором выступил детский ансамбль. Маленькие артистки исполнили кавер на хит Лободы «Суперзвезда». Музыка, под которую танцуют и поют девочки, осталась прежней, а вот слова изменились.

Новый хит посвятили дочери Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лизе. «Она в четыре считает // И стихи уже знает почти // Оператор бесплатно снимает — это папа Максим // Про маму вообще мы молчим // Сегодня, сегодня она танцует у пруда // Нельзя оторваться! // Все Лизы как Лизы, а она — суперзвезда!», — гласят строчки этой версии композиции.

В комментариях к ролику разгорелась целая дискуссия: большинство умилилось выступлением, но некоторые подписчики предположили, что такая слава в юном возрасте не пойдет Лизе на пользу.

Фото и видео: Instagram

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