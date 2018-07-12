Временная татуировка на лице четырехлетней дочери Тимати вызвала бурю эмоций в Сети

Эксперименты с образом маленькой Алисы Юнусовой, дочери популярного исполнителя Тимати, неизменно вызывают обсуждаения в Сети. Бабушку Алисы уже обвиняли в том, что она надевает на девочку футболки с черепами, не влияет за стиль наследницы и не ратует за ее женственность. На этот раз бурю эмоций вызвали тату-веснушки, которые примерила маленькая красавица-блондинка.
«Уважаемые специалисты кастинга! Внимание! Найдена девочка на роль Пеппи Длинныйчулок! Резюме режиссёров присылайте на адрес...», — пошутила бабушка.
Подписчики разделились на два лагеря: те, кому понравился забавный эксперимент, и на тех, кто пришел в ужас от «татуировок на лице» Алисы.
А что думаете вы по этому поводу?
Фото: instagram