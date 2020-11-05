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Врачи нашли рак у женщины после заражения коронавирусом

Врачи диагностировали рак шейки матки у жительницы Великобритании Шарлин Гиллис, заразившейся коронавирусом на 16-й неделе беременности, пишет The Sun.

40-летняя жительница Сомерсета поделилась своей душераздирающей историей в Facebook. По ее словам, у нее нашли COVID-19 в апреле 2020 года. Тогда женщина была на 16-й неделе беременности.

«Я медицинский работник, с 11 марта страдаю от боли в горле, кашля и температуры, — объяснила она. — 15 апреля мне стало плохо. Скорая помощь отвезла меня в больницу, так как я не могла контролировать температуру, врачи сказали, что у меня пневмония в правом легком. Анализ крови показал инфекцию, у меня нашли положительный результат на коронавирус на восьмой день температуры».

23 апреля произошло ухудшение, появилась сыпь. Девушка изолировалась от окружающих вместе с матерью мужа. Она выздоровела, но позже пришли известия страшнее. У англичанки нашли рак шейки матки.

«Еще в мае я писала о том, что вылечилась от COVID-19 во время беременности. Я не полностью выздоровела, у меня нашли онкологию во время беременности», — написала она. Шарлин родила здорового ребенка, но сейчас лечится сама. Девушка призывает всех, кто переболел коронавирусом, провериться на рак. «У меня была радикальная гистерэктомия после кесарева сечения и сепсиса, этот год был таким болезненным. Любой, кто пострадал от COVID-19, проверьтесь на рак», — обратилась она к пользователям.

Фото: pixabay.com

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