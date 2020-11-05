Врачи нашли рак у женщины после заражения коронавирусом

23 апреля произошло ухудшение, появилась сыпь. Девушка изолировалась от окружающих вместе с матерью мужа. Она выздоровела, но позже пришли известия страшнее. У англичанки нашли рак шейки матки.

«Еще в мае я писала о том, что вылечилась от COVID-19 во время беременности. Я не полностью выздоровела, у меня нашли онкологию во время беременности», — написала она. Шарлин родила здорового ребенка, но сейчас лечится сама. Девушка призывает всех, кто переболел коронавирусом, провериться на рак. «У меня была радикальная гистерэктомия после кесарева сечения и сепсиса, этот год был таким болезненным. Любой, кто пострадал от COVID-19, проверьтесь на рак», — обратилась она к пользователям.