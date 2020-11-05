Врачи нашли рак у женщины после заражения коронавирусом
40-летняя жительница Сомерсета поделилась своей душераздирающей историей в Facebook. По ее словам, у нее нашли COVID-19 в апреле 2020 года. Тогда женщина была на 16-й неделе беременности.
Mum-of-5 who developed coronavirus while 16 weeks pregnant reveals she’s had baby – but is now battling cervical cancer https://t.co/TIXPCHMUOI— The Sun (@TheSun) November 4, 2020
«Я медицинский работник, с 11 марта страдаю от боли в горле, кашля и температуры, — объяснила она. — 15 апреля мне стало плохо. Скорая помощь отвезла меня в больницу, так как я не могла контролировать температуру, врачи сказали, что у меня пневмония в правом легком. Анализ крови показал инфекцию, у меня нашли положительный результат на коронавирус на восьмой день температуры».
23 апреля произошло ухудшение, появилась сыпь. Девушка изолировалась от окружающих вместе с матерью мужа. Она выздоровела, но позже пришли известия страшнее. У англичанки нашли рак шейки матки.
«Еще в мае я писала о том, что вылечилась от COVID-19 во время беременности. Я не полностью выздоровела, у меня нашли онкологию во время беременности», — написала она. Шарлин родила здорового ребенка, но сейчас лечится сама. Девушка призывает всех, кто переболел коронавирусом, провериться на рак. «У меня была радикальная гистерэктомия после кесарева сечения и сепсиса, этот год был таким болезненным. Любой, кто пострадал от COVID-19, проверьтесь на рак», — обратилась она к пользователям.
Фото: pixabay.com
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