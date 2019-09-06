Врачи бессильны: вес 4-летнего мальчика достиг 51 кг и продолжает расти

Соседи во всем винят маму мальчика, 23-летнию Тринити Леонард, которая по их мнению раскормила ребенка пиццей до полного безобразия и добровольно довела до ожирения. Однако сама Тринити уверена, что маленький Питер страдает редкой генетической болезнью - синдромом Прадера-Вилли.
Согласно национальной службе здравоохранения, синдром Прадера-Вилли проявляется в постоянном неконтролируемом аппетите и желании есть. Его опасность заключается в том, что дети страдающие этим заболеванием могут принимать пищу в 6 раз больше и чаще своих сверстников, но при этом оставаться голодными. Это, в свою очередь, неотвратимо ведет к ожирению, повышая риск инсульта, а также кардио и онкологических заболеваний.
Так, несмотря на то, что мама мальчика строго контролирует его рацион питания, в свои 4 года Питер весит 51 килограмм, 3 из которых он набрал за последние 2 месяца.
Тринити поделилась с журналистами британского издания Daily mail информацией, что Питер родился с рядом отклонений, включая порок развития мочеиспускательного канала и дыхательной системы. Два года назад мальчик стал стремительно набирать в весе. Питеру настолько сложно контролировать свой аппетит, что всю еду в доме родителям приходится держать в зоне недосягаемости, а вход на кухню строго ограниченным. Несмотря на все принятые семьей меры, вес малыша продолжает неуклонно расти.
Текст: Дарья Кириченко
Фото: vostock-photo
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