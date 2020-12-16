Врач оплодотворял пациенток 40 лет и стал отцом девяти тысяч детей

«Все мы родились в одной больнице, а Певен указан в наших свидетельствах о рождении как акушер и гинеколог, а не отец», - сказала она.

В январе 2020 года женщина скооперировалась вместе с еще одной сестрой и встретилась с отцом. Доктор пояснил, что действительно использовал свои материалы, чтобы оплодотворять клиенток. Врач был донором спермы с 1947 года.

Дочь объяснила, что не видит ничего в этом плохого. «Все те женщины, в том числе наши матери, приходили к нему в отчаянии, и он давал им то, в чем они нуждались. Я действительно считаю, что он пытался помочь людям, и без него меня бы сейчас не было», - говорит она.