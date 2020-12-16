Врач оплодотворял пациенток 40 лет и стал отцом девяти тысяч детей
Мужчина, проживавший в городе Детройт, штат Мичиган, 40 лет проработал семейным доктором. Врач, которому сейчас 104 года, регулярно выступал в роли донора спермы для клиенток, желающих забеременеть.
Doctor uses his sperm to create 100's of kids.— #FirstThem NEWS🇺🇸 (@FirstThemNEWS) December 15, 2020
The Sun: Family doctor ‘used his sperm to father 100s of babies with patients over 4 decades – sometimes without their knowledge’.https://t.co/F3faccqmlc#FirstThem #metoo
Одна из биологических дочерей, 61-летняя Джейми Холл из города Траверс-Сити, штат Мичиган, в 2019 году решила найти своего кровного отца и прошла ДНК-тест. Так она узнала, что является дочерью семейного доктора. Кроме того, благодаря сайту биотехнологической компании 23andMe американка нашла своих братьев и сестер. Их оказалось около девяти тысяч.
«Все мы родились в одной больнице, а Певен указан в наших свидетельствах о рождении как акушер и гинеколог, а не отец», - сказала она.
В январе 2020 года женщина скооперировалась вместе с еще одной сестрой и встретилась с отцом. Доктор пояснил, что действительно использовал свои материалы, чтобы оплодотворять клиенток. Врач был донором спермы с 1947 года.
Дочь объяснила, что не видит ничего в этом плохого. «Все те женщины, в том числе наши матери, приходили к нему в отчаянии, и он давал им то, в чем они нуждались. Я действительно считаю, что он пытался помочь людям, и без него меня бы сейчас не было», - говорит она.
Фото: pixabay.com
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