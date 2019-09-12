«Вот это шевелюра»: в Сети обсуждают новое фото подросшей дочери Светланы Лободы

«Это любовь! Что без денег делает тебя богатой», «Вот уже и косы у малышки , а мама переживала, что только чуб», «Столько волос?!! Она же совсем малышка еще. Вот это шевелюра?!», «Уже столько волос и покрашены? Не понятно», «Ну что за бред, покрашена, ну ей Богу, маленькая Рапунцель, у меня у дочки тоже корни волос темнее, ну это не значит что она крашена, что за люди?! Светочка не обращайте внимания! Здоровья малышке», «Тилюся лапочка по скорей бы лицо увидеть, так хочется...», — обсуждают подписчики.