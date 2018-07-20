«Вот это счастье!»: пользователи Сети восхищены играми Сергея Безрукова с 2-летней дочкой

«Вот это счастье!!! Такая энергетика сумасшедшая 😉 любовь к детям ни с чем несравнимое ощущение 😍❤️», «Это настолько мило, что и слов не подобрать!», «Папуля зацелует свое солнышко», «Что ещё для счастья надо))», «Заряд отличного настроения», «Уровень няшности зашкаливает», «Какое искреннее счастье в этом коротком видео!», «Целовашки и обнимашки, а что ещё надо для счастья!!!! Поцеловать и обнять вот, что надо деткам!!! Папка как зацеловал, прелесть!!!!))» — восторгаются поклонники.

Напомним, Сергей Безруков и Анна Матисон стали родителями в 2016 году. Не так давно актер сообщил поклонникам, что его супруга вновь беременна.

Фото: instagram