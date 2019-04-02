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«Воспитываю в себе смирение и терпение каждый день»: Светлана Зейналова рассказала, как аутизм дочери изменил ее жизнь

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Светланы Зейналовой
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41-летняя Светлана Зейналова высказалась об аутизме.

2 апреля, в День распространения информации про Аутизм, телеведущая Светлана Зейналова написала пост, посвященный «особенным» детям. Об аутизме Светлана знает не понаслышке: ее старшая дочь научила ее многому.

«Аутизм вещь странная... во-первых, он достаётся сразу всей семье, а не одному человеку. Во-вторых, он многое расставляет на места-что правильно, а что неправильно, что ценно, с кем быть и кого любить. В-третьих, он открывает в каждом человеке, кто остался рядом, не ушёл, не испугался, не сдался-невероятные глубины, силы и таланты. Я никогда не думала, что ТАК люблю детей. Любых! Хороших и не очень, кричащих и смеющихся, здоровых и болеющих... валяющихся на полу и молча смотрящих в стену, не умеющих писать в унитаз и ходящих по одному маршруту... не могущих сказать «мама» и готовых 12 раз подряд собрать пазл на бешеной скорости БЕЗ инструкции... что я, оказывается, готова на слепое самопожертвование. Я воспитываю в себе смирение и терпение каждый день. Особенно в те моменты, когда хочется достать сковородку и гонять ее по квартире за непослушание. А ещё я каждый день жду чуда! И когда маленькие чудеса случаются -а они случаются!- я научилась их ценить. Я иногда думаю, а как бы мы жили, если бы не ОН? Хорошо бы жили, весело, сгоняли бы в Париж на Деньги, что потратили за год на логопеда. Купили бы Машину дорогую... да много бы чего 🙈😀 я страшно жалею, что не могу себе позволить показать ей весь мир -от Чукотки до Амазонки. Но... наша жизнь другая, и мы приняли и полюбили ее как есть. Иногда я жалею себя, заливаюсь слезами, которые безобразно размазываю по щекам... но если я хочу ПОЖАЛЕТЬ ЕЕ- я не должна плакать. Я должна действовать. Нам надо как то победить систему образования, победить общество и заставить нас принять -потому что МЫ ЕСТЬ! Мы живем, как все люди, и у нас такие же Мечты и Радости. У нас большие планы на НЕГО: нам надо подчинить аутизм -потому что мы не можем позволить, чтобы ОН подчинил нас», — написала она в блоге.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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