Во время кесарева сечения хирурги порезали скальпелем лицо новорожденной девочки

Роженице сделали эпидуральную анестезию, которая по какой-то причине не подействовала, из-за чего в то время, как врачи сделали надрез, она дернулась. После этого девушке сделали общую анестезию и извлекли ребенка. Придя в себя, россиянка с ужасом обнаружила, что у ее дочки на щеке, возле носа, глубокий порез. Медики во всем обвинили молодую мать, сказав, что «она слишком много двигалась во время процедуры», однако, по их прогнозам, рана должна полностью затянуться максимум за 2 недели, однако осмотревшие малышку пластические хирурги не были столь категоричны в своих оценках. По их мнению, есть вероятность, что девочке потребуется пластическая операция, но ее можно будет сделать не раньше, чем в 5-летнем возрасте. Руководители местного министерства здравоохранения обещают следить за ситуацией и в случае чего помочь молодой матери решить возникшие проблемы с коррекцией шрама.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!