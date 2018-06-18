Внучка Олега Стриженова решилась на суррогатное материнство ради денег

Скандально известная Александра Холошина, называющая себя внучкой легендарного актера Олега Стриженова, рассказала о своих планах стать суррогатной матерью. В марте этого года она родила четвертого ребенка для себя, и теперь осчастливит нуждающуюся в малыше пару.

У молодой женщины уже был подобный опыт. В августе 2015 года она выносила и родила двойню, но заказчики отказались от детей из-за ее участия в ток-шоу и нарушения анонимности. «Обещанное вознаграждение — 950 тысяч рублей — я не получила конечно же», — прокомментировала тогда в эфире шоу «Говорим и показываем» профессиональная мать. Никому не нужные крохи оказались в доме малютки. «Насколько мне известно, их уже усыновили. С кем они живут, мне неинтересно, и искать их не собираюсь», — подытожила она.

С семьей Стриженовых Саша не общается уже давно. «После того как она 15 лет назад оскорбила моего отца, своего дедушку, и решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Это был ее выбор. Я ничего не знаю про этого человека и знать не хочу. У девушки жив отец, пусть он помогает ей! При чем тут наша семья? У нее фамилия не Стриженова, поэтому не нужно ее мешать к нашей семье», — говорил Александр Стриженов о своей «племяннице».

Фото: instagram