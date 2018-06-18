logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Внучка Олега Стриженова решилась на суррогатное материнство ради денег

1 / 2
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Многодетная Александра Холошина снова станет мамой.

Скандально известная Александра Холошина, называющая себя внучкой легендарного актера Олега Стриженова, рассказала о своих планах стать суррогатной матерью. В марте этого года она родила четвертого ребенка для себя, и теперь осчастливит нуждающуюся в малыше пару.

У молодой женщины уже был подобный опыт. В августе 2015 года она выносила и родила двойню, но заказчики отказались от детей из-за ее участия в ток-шоу и нарушения анонимности. «Обещанное вознаграждение — 950 тысяч рублей — я не получила конечно же», — прокомментировала тогда в эфире шоу «Говорим и показываем» профессиональная мать. Никому не нужные крохи оказались в доме малютки. «Насколько мне известно, их уже усыновили. С кем они живут, мне неинтересно, и искать их не собираюсь», — подытожила она.

С семьей Стриженовых Саша не общается уже давно. «После того как она 15 лет назад оскорбила моего отца, своего дедушку, и решила жить самостоятельно, мы не общаемся. Это был ее выбор. Я ничего не знаю про этого человека и знать не хочу. У девушки жив отец, пусть он помогает ей! При чем тут наша семья? У нее фамилия не Стриженова, поэтому не нужно ее мешать к нашей семье», — говорил Александр Стриженов о своей «племяннице».

Фото: instagram

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Новости партнеров
О чем говорят
Это интересно
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Борющаяся с ВИЧ Кончита Вурст изменилась до неузнаваемости
Знакомая Алеси Кафельниковой опозорила ее на всю страну, показав интимные фото
Новая прическа Максима Галкина стала причиной семейных проблем
Платье, ради которого экстремально худеет Елена Малышева, жестко раскритиковали в Сети
«Мы видели осьминога»: тараторка Лиза Галкина очаровала всех рассказами юного натуралиста
Все-таки беременна? Ксения Собчак демонстрирует сильно округлившийся живот