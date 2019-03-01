«Вместо вакцин вкалывал деткам физраствор»: Анна Хилькевич год лечила дочь у частного врача-мошенника

Старшая дочь Анны Хилькевич едва не стала жертвой частного врача-мошенника. Девочка год наблюдалась у специалиста, который вкалывал детям физраствор. Страшной историей актриса поделилась с подписчиками своего блога.

«На первом году жизни Арианны, вернее с рождения и по 1 год, мы наблюдались в частной клинике, но начиная с годика я решила сменить место и педиатра....и тут мне хорошая знакомая посоветовала доктора Л. С шикарными рекомендациями от знакомой, опытом и прочее... Доктор Л. приехал к нам домой, рассказал все про себя, осмотрел ребенка, и мы подписали с ним договор.... также он информировал нас, что мы можем пользоваться его услугой "семейный доктор", ведь он занимается не только педиатрией, он еще и шикарный терапевт, плюс у него есть все Контакты профессоров и больниц. Я обрадовалась! Думаю, ну наконец-то свой, семейный, порядочный доктор — по любому вопросу к нему, всегда на связи! В общем, начали мы вести Ариашу у него, делать вакцины на дому... и прочее.... много было невнятных моментов... в общем, спустя год мы с ним расстались — доктор все-таки показал себя с нехорошей стороны», — поделилась она.

Спустя еще год Хилькевич узнала, что частного специалиста признали мошенником: «Доктор Л. вел незаконную лечебную практику, вместо вакцин вкалывал деткам физраствор.... и вы понимаете, как сильно он мог навредить людям?? Так что, мои опасения, что этот врач мошенник — подтвердились.... Поэтому — друзья, мамы! Будьте бдительнее меня! С тех пор, как мы убежали от доктора Л., частной врачебной практики я сторонюсь и вам советую».

(прочитать историю целиком можно в посте из блога Анны, пользуясь стрелочками справа и слева)