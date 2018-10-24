«Вместе с ребенком рождался Папа»: мама Тимати показала трогательные кадры первых часов и дней жизни внучки

Дочке Тимати и Алены Шишковой Алисе сейчас четыре с половиной года. Несмотря на то, что пара рассталась практически сразу после рождения малышки, музыкант проводит много времени с дочкой, и она живет с его мамой Симоной. Женщина часто рассказывает об отношениях рэпера и Алисы в своем микроблоге.

На этот раз Симона выложила в микроблог редкие кадры, сделанные во время родов Алены Шишковой. Оказывается, Тимати не просто ждал, когда вынесут малышку, а первым взял дочь на руки и сам перерезал пуповину.