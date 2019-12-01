Вместе с папой: Андрей Аршавин посетил жеребьевку Евро-2020 с младшим сыном

«Потрясающее фото!», «КраШава», «Мальчишки, вы красавчики!!!!», «Красавцы какие», «Андрюха, и что не жилось с семьёй, с детьми, главное щас с детьми, и это радует», «Не такой уж и плохой отец))))», «Сеня – красавец», «Сенечка так долго с папой не общался, я искренне счастлива за мальчика. Представляю, как он гордится отцом и как он рад в этот момент!», «Ты замечательный отец!», «Двое из ларца, одинаковы с лица!!!!», «Дождались семейства Барановских-Аршавина», «Как две капли воды!», «Сын копия папы», «Как же приятно смотреть на такие фото», «С сыном, молодец», — пишут в комментариях фолловеры Андрея Аршавина.

Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей от Андрея Аршавина — 13-летнего Артема, 11-летнюю Яну и 7-летнего Арсения. Кроме того, у футболиста есть дочь Есения от брака с Алисой Казьминой. Несмотря на то, что Аршавин не афиширует личную жизнь, в Сети периодически появляются его провокационные фотографии в компании различных девушек.

Чемпионат Европы по футболу пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Сборная России сыграет в группе B с командами Бельгии и Дании. На жеребьевке стал известен третий соперник нашей команды — им стала сборная Финляндии.