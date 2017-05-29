В России объявлено Десятилетие детства в период с 2018 по 2027 год. Соответствующий указ уже подписал Владимир Путин.

В документе говорится: «В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, постановляю объявить 2018–2027 годы в РФ Десятилетием детства».

Президент РФ поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план основных мероприятий до 2020 года, в основе которого будет заложено повышение рождаемости в стране.

«Мы знаем о проблемах, которые зародились еще в 1990-х годах, когда страна столкнулась с обвальным, если не сказать катастрофическим, падением рождаемости. Это приводит к тому, что в ближайшее время — эксперты это хорошо знают — количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться, и к 2025 году, по мнению экспертов, их количество уменьшится по сравнению с 2015 годом на 34%», — заявил в конце апреля Владимир Путин в разговоре с министром труда Максимом Топилиным.

Напомним, что еще в середине февраля объявить о «Десятилетии детства» предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, которая попросила Дмитрия Медведева до первого июня утвердить этот проект. По ее словам, наработки по нему уже есть и, кроме того, он является одним из приоритетных проектов, направленный на долгосрочную перспективу.

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