Владимир Кристовский впервые показал сына на его крестинах

Владимир Кристовский и ранее публиковал фото с полуторагодовалым сыном Федором, но не показывал его лицо. А на днях музыкант все-таки решился это сделать, выложив в свой Instagram фото с крестин малыша.
«Какой милаха! Поздравляем!», «Дело хорошее, быть добру!», «Красавчик», «Очень трогательно...» — прокомментировали снимок подписчики Владимира. Они оставили артисту и его наследнику множество добрых пожеланий.
Напомним, новая супруга Кристовского Ольга родила возлюбленному сына в ноябре 2016 года. От первого брака с журналисткой Валерией Римской у Владимира есть четыре дочери.
Фото: Instagram