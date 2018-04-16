Владимир Кристовский впервые показал сына на его крестинах

Владимир Кристовский и ранее публиковал фото с полуторагодовалым сыном Федором, но не показывал его лицо. А на днях музыкант все-таки решился это сделать, выложив в свой Instagram фото с крестин малыша.

«Какой милаха! Поздравляем!», «Дело хорошее, быть добру!», «Красавчик», «Очень трогательно...» — прокомментировали снимок подписчики Владимира. Они оставили артисту и его наследнику множество добрых пожеланий.