Влад Топалов показал трогательное видео с Региной Тодоренко и новорожденным сыном

Еще пару дней назад Влад Топалов эмоционально просил интернет-пользователей перестать досаждать ему и жене Регине Тодоренко настойчивыми комментариями по поводу новорожденного сына, чье имя и фото молодые родители пока не показывали. А сегодня, 18 декабря, певец наконец решил выложить милое видео, сделанное во время поездки на авто с супругой и малышом.

В ролике Влад и Регина поют дуэтом вечный хит Луи Армстронга What A Wonderful World, и на несколько секунд Топалов повернул камеру телефона на сына, спящего в специальной детской переноске. Разумеется, малыш закутан и его не видно, но в любом случае счастливый отец впервые показал наследника публике.