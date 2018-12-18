Влад Топалов показал трогательное видео с Региной Тодоренко и новорожденным сыном

Еще пару дней назад Влад Топалов эмоционально просил интернет-пользователей перестать досаждать ему и жене Регине Тодоренко настойчивыми комментариями по поводу новорожденного сына, чье имя и фото молодые родители пока не показывали. А сегодня, 18 декабря, певец наконец решил выложить милое видео, сделанное во время поездки на авто с супругой и малышом.
В ролике Влад и Регина поют дуэтом вечный хит Луи Армстронга What A Wonderful World, и на несколько секунд Топалов повернул камеру телефона на сына, спящего в специальной детской переноске. Разумеется, малыш закутан и его не видно, но в любом случае счастливый отец впервые показал наследника публике.
Напомним, Регина родила Владу сына 5 декабря. Телеведущая и певец хотели пожениться уже после появления на свет ребенка, однако в свой день рождения, 25 октября, Топалов сделал возлюбленной сюрприз и организовал тайную свадьбу. Поклонники узнали о ней лишь месяц спустя.
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram