Виталий Гогунский рассказал, на что тратит деньги его 8-летняя дочь
Милана, дочь Виталия Гогунского, прославившегося благодаря роли Кузи в сериале «Универ», — одна из самых популярных юных певиц. Клипы Миланы набирают миллионы просмотров, а задорные ритмы никого не оставляют равнодушными. На портале Letidor вышло большое интервью родителей маленькой звездочки, в котором Виталий и его жена рассказали, как относятся к небывалой популярности 8-летней дочери.
По словам актера, желание выйти на сцену было исключительно дочкиным — ей никто не навязывал эту мысль: «Знаю, что многие родители ответили бы ребенку на его «хочу петь».Они бы предложили заняться «чем-то серьезным». Я бы никогда в жизни Милану не подталкивал к сцене, если бы это был не ее выбор. И, как показала практика трехлетних выступлений дочери, выбор она сделала правильный».
Виталий искренне рад тому, что дочь выбрала свой путь в четыре года: «Мне кажется, чем раньше человек поймет, чем он будет заниматься, тем более мощным специалистом и более счастливым человеком он будет. Хорошо, что наш ребенок понял это уже в четыре года. Но я уверен, что, помимо всего прочего, в будущем она получит высшее образование не по творческой специальности, а, например, в области экономики, истории, иностранных языков. Но, конечно, этот вопрос мы обязательно будем согласовывать с дочерью».
При этом, родители подчеркивают, что для их дочь не знакома со звездной болезнью: «Что такое звездная болезнь? Это когда на абсолютно неподготовленного человека (который еще не соответствует тем «авансам», которые дает ему общество) неожиданно свалилась слава. Милана уже многого добилась – это раз. К тому же она не знает, как может быть по-другому, – это два. Но в то же время популярность для нее не самоцель. Милана очень стесняется, если люди оказывают ей повышенное внимание».
У Миланы есть копилка, в которой лежат несколько тысяч рублей мелочью, однако, по словам мамы, девочка к деньгам относится равнодушно. Гонорары, заработанные дочерью, родители кладут на открытый на ее имя специальный банковский счет, которым девочка сможет распоряжаться после 18 лет.
Фото: instagram