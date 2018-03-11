Виталий Гогунский рассказал, на что тратит деньги его 8-летняя дочь

Виталий искренне рад тому, что дочь выбрала свой путь в четыре года: «Мне кажется, чем раньше человек поймет, чем он будет заниматься, тем более мощным специалистом и более счастливым человеком он будет. Хорошо, что наш ребенок понял это уже в четыре года. Но я уверен, что, помимо всего прочего, в будущем она получит высшее образование не по творческой специальности, а, например, в области экономики, истории, иностранных языков. Но, конечно, этот вопрос мы обязательно будем согласовывать с дочерью».

При этом, родители подчеркивают, что для их дочь не знакома со звездной болезнью: «Что такое звездная болезнь? Это когда на абсолютно неподготовленного человека (который еще не соответствует тем «авансам», которые дает ему общество) неожиданно свалилась слава. Милана уже многого добилась – это раз. К тому же она не знает, как может быть по-другому, – это два. Но в то же время популярность для нее не самоцель. Милана очень стесняется, если люди оказывают ей повышенное внимание».

У Миланы есть копилка, в которой лежат несколько тысяч рублей мелочью, однако, по словам мамы, девочка к деньгам относится равнодушно. Гонорары, заработанные дочерью, родители кладут на открытый на ее имя специальный банковский счет, которым девочка сможет распоряжаться после 18 лет.

Фото: instagram