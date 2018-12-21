«Вишенка на торте» и «командир батальона»: Ксения Бородина и Курбан Омаров трогательно поздравили дочь с трехлетием

Три года назад в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова произошло радостное событие — на свет появилась девочка, которую назвали Теоной. По традиции, в день рождения дочери знаменитые родители опубликовали в Instagram нежные слова в честь именинницы.

«Теона ♥️ Ровно 3 года назад ты появилась на свет и сразу же все закрутила вокруг себя, взяла нас с папой и превратила в самых бесхребетных существ на земле🤣 хорошо, что ты не умеешь читать и не прочитаешь тут сейчас, как ты в свои 3 годика научилась нами управлять, как у тебя с большой неожиданностью для нас оказались все рычаги давления и все пульты от нас и наших сердец. Ты моя голубоглазая принцесса, моя зажигалочка, мой вечный моторчик. Хочу сказать тебе спасибо за нашу большую семью, именно тебе спасибо, потому что ты всегда нас объединяешь, всегда соберёшь нас всех, ты обожаешь когда вся семья в сборе, буквально сегодня мы как дети, все встали посреди зала и играли в каравай, а ты выделила каждого из нас♥️ ты вишенка на торте, ты самый сладкий человечек! Ты в предвкушении своего дня, ты дни отсчитывала каждый день, ты ждёшь внимание, подарки, ты уже маме и папе не оставила ни единого шанса на сюрприз, потому что тебе всегда сдаёмся мы и выкладываем все как есть, как будет))) мы тебя безгранично любим, мы не знаем, как у нас жизнь была до тебя и не помним уже. Моя ласкуша, как ты умеешь прижать к себе, так поцеловать, эти объятья самые тёплые и крепкие на свете😂😍♥️💋 люблю тебя моя доченька 😘😍 будь всегда здоровенькой, счастливой и любимой, а обо всем остальном мы сами позаботимся ♥️», — написала Ксения.