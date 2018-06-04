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ВИП-роды на миллион, личный врач и шеф-повар: в СМИ появились подробности будущих родов Нюши

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Игорь Сивов и Нюша

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Совсем скоро 27-летняя певица Нюша впервые станет мамой. Журналисты выяснили, какими будут роды звезды.

Уже через несколько месяцев Нюша родит мужу Игорю Сивову своего первенца. У мужчины уже есть двое детей от первого брака, поэтому сейчас он стремится сделать все для молодой жены, ожидающей малыша. Он заказал ВИП-пакет в клиническом центре «Лапино» (где рожает большинство знаменитостей).

«Сейчас они основательно готовятся к новой роли. Нюше даже пришлось полежать на сохранении. Супруги уже заключили контракт на ведение беременности и роды стоимостью 1 миллион рублей. Сейчас певица, которая находится на пятом месяце срока, наблюдается у лучших акушеров-гинекологов госпиталя. Также в пакет входят пятиразовое питание, неограниченное количество консультаций, обследования. В течение нескольких дней после родов Нюша вместе с малышом будет находиться в отдельной комфортабельной палате», — рассказали инсайдеры в интервью журналу StarHit.

При этом исполнительница продолжает вести активный образ жизни, в чем муж ее также полностью поддерживает. На минувшей неделе Нюша выпустила первую коллекцию собственного бренда одежды, которую представила в Москве. Среди гостей были родные и звездные друзья, которые наперебой поздравляли певицу с радостной новостью.

Фото: Instagram

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