ВИП-роды на миллион, личный врач и шеф-повар: в СМИ появились подробности будущих родов Нюши

Уже через несколько месяцев Нюша родит мужу Игорю Сивову своего первенца. У мужчины уже есть двое детей от первого брака, поэтому сейчас он стремится сделать все для молодой жены, ожидающей малыша. Он заказал ВИП-пакет в клиническом центре «Лапино» (где рожает большинство знаменитостей).

«Сейчас они основательно готовятся к новой роли. Нюше даже пришлось полежать на сохранении. Супруги уже заключили контракт на ведение беременности и роды стоимостью 1 миллион рублей. Сейчас певица, которая находится на пятом месяце срока, наблюдается у лучших акушеров-гинекологов госпиталя. Также в пакет входят пятиразовое питание, неограниченное количество консультаций, обследования. В течение нескольких дней после родов Нюша вместе с малышом будет находиться в отдельной комфортабельной палате», — рассказали инсайдеры в интервью журналу StarHit.