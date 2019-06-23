Виктория Лопырева задумывается о втором ребенке

После рождения сына Марка Леонеля 35-летняя Виктория Лопырева стала часто разговаривать с Instagram-фолловерами на тему материнства. В недавно опубликованном посте модель призналась, что начинает задумываться о втором ребенке: «Быть мамой - это необъятное счастье, но привычки, выработанные годами, порой заставляют меня менять режим и планы. Все ещё кормлю 🤱🏼, поэтому похвастаться, как раньше, несколькими перелетами в день из страны в страну, уже не получается 🤷‍♀️. Иногда даже скучаю по нереально загруженному режиму, как раньше🚀. Начала задумываться о том, что, когда сын немного подрастет, будет легче сформировать мой личный график и добиться все той же супер активной жизни, к которой я привыкла. И вдруг @harrybey говорит: «А давай теперь девочку? 👧🏼». Как думаете, должна ли быть разница в возрасте между детьми. Если ДА, то какая? Лучше ли сразу родить двоих или больше уделить времени своему первенцу? 👶🏻 Он у нас такооооооой cute 😍🤪 Поделитесь пожалуйста, как у вас было или будет?».