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Виктория Лопырева задумывается о втором ребенке

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Лопырева

Фото: Instagram Виктории Лопыревой
Модель впервые стала мамой четыре месяца назад.

После рождения сына Марка Леонеля 35-летняя Виктория Лопырева стала часто разговаривать с Instagram-фолловерами на тему материнства. В недавно опубликованном посте модель призналась, что начинает задумываться о втором ребенке: «Быть мамой - это необъятное счастье, но привычки, выработанные годами, порой заставляют меня менять режим и планы. Все ещё кормлю 🤱🏼, поэтому похвастаться, как раньше, несколькими перелетами в день из страны в страну, уже не получается 🤷‍♀️. Иногда даже скучаю по нереально загруженному режиму, как раньше🚀. Начала задумываться о том, что, когда сын немного подрастет, будет легче сформировать мой личный график и добиться все той же супер активной жизни, к которой я привыкла. И вдруг @harrybey говорит: «А давай теперь девочку? 👧🏼». Как думаете, должна ли быть разница в возрасте между детьми. Если ДА, то какая? Лучше ли сразу родить двоих или больше уделить времени своему первенцу? 👶🏻 Он у нас такооооооой cute 😍🤪 Поделитесь пожалуйста, как у вас было или будет?».

Отметим, что Виктория Лопырева стала мамой впервые. У ее избранника, бизнесмена Игоря Булатова, есть двое детей от первого брака с Татой Карапетян. Отметим, что известие о романе Лопыревой и Булатова спровоцировало скандал — по слухам, пара закрутила роман, когда законная, на тот момент, супруга Игоря находилась в «интересном положении». Несмотря на то, что бывшие супруги не общаются, Тата не запрещает бизнесмену видеться с четырехлетним Самвелом и полугодовалой Амелией.

Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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