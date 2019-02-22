Виктория Лопырева показала, как выглядела за два дня до родов

35-летняя Виктория Лопырева легко перенесла долгожданную беременность. Длительное время модель скрывала «интересное положение», а теперь в ее блоге стали появляться результаты модных фотосессий, которым, как оказалось, это положение совершенно не помешало. Несколько часов назад молодая мама показала, как выглядела за два дня до рождения сына.
Стоит отметить, что Марк Лионель появился на свет 5 февраля этого года, а спустя две недели после его рождения Виктория уже продемонстрировала идеальную фигуру. «Виктория, Вы шикарны. После таких фото уже и самой захотелось стать беременной и не бояться родов и после родового периода. Здоровья Вам и Малышу!», «Она воздух ест??», «Вам вовсе не нужны советы, лучше дайте его нам!!! Как это возможно,иметь такую крутую форму через 2 недели после родов???», «Выглядишь великолепно», «Ну как так?!!! Только родила — а фигурка отличная! Как это получается у них? подскажите секреты!» — восхищаются фигурой молодой мамочки подписчики.
Больше о беременности Виктории Лопыревой и ее романе с Игорем Булатовым вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram