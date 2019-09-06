«Малюсик подрос»: Виктория Лопырева поделилась нежной семейной фотографией в честь «маленькой даты» сына

Подписчики обсуждают нежное фото: «Малюсик подрос», «Как подрос Марк Лео! Вика, любви и счастья вашей семье», «Как семь? Месяц назад вроде родила. Время летит», «Поздравляю вашего сынульку и вас родителей, такой взгляд влюблённый, счастья вам, красивая пара», «Мама, папа и Марк Лео - вместе дружная семья», «Ангелочек) а как держится за папу)))», «Пусть малыш растет здоровым, крепким и счастливым», — отмечают они.