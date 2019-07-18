Виктория Лопырева о материнстве: «Воспитать настоящего мужчину - это самая ответственная миссия на земле»

«О, да», — написала в комментариях певица Наталья Подольская, у которой подрастает четырехлетний сын Артемий.

«Любовь к своему ребёнку, самая чистая любовь и самая сильная, а иногда кажется что это что-то большее, чем любовь», «Родился у тебя ребёнок и думаешь, господи, спасибо тебе за все и за эту бесконечную любовь к нему 💕💕💕 потом родился второй и любви стало во много раз больше», «Очень правильные слова ❤️», «Я думаю для того, чтобы эта любовь была дозированной , нужна не только мать , но и отец. Один родитель - мягкий, другой -строгий. Кнут и пряник другими словами. Только так можно найти равновесие, баланс», «Я мама как 4,5 месяца, меня пипец как накрывает, я так люблю своего сына, что не могу выразить ни словами, ни действиями, целую его каждую секунду и говорю, как сильно я его люблю», — поделились своими мыслями фолловеры Виктории.