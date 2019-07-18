Виктория Лопырева о материнстве: «Воспитать настоящего мужчину - это самая ответственная миссия на земле»

35-летняя Виктория Лопырева часто балует Instagram-подписчиков фотографиями маленького сына, под которыми делится своими мыслями о материнстве. Несколько часов назад модель призналась в блоге, что любовь к сыну невозможно контролировать: «Никто ещё не придумал, как контролировать любовь, а любовь к сыну - тем более 💙. Так хочется дать ему ровно столько, сколько ему необходимо: ни больше, ни меньше. Так часто слышу фразы о том, что кого-то в детстве не долюбили и отсюда тянется череда проблем во взаимоотношениях во взрослой жизни или ,наоборот, кого-то слегка задушили гипер опекой и заботой. Воспитать настоящего мужчину - это самая ответственная миссия на земле, чтобы когда-нибудь потом его вторая половина сказала нам: спасибо! А Марк Лео стал бы самодостаточным, воспитанным и, главное, счастливым человеком! Мы любим Тебя, малыш!».
«О, да», — написала в комментариях певица Наталья Подольская, у которой подрастает четырехлетний сын Артемий.
«Любовь к своему ребёнку, самая чистая любовь и самая сильная, а иногда кажется что это что-то большее, чем любовь», «Родился у тебя ребёнок и думаешь, господи, спасибо тебе за все и за эту бесконечную любовь к нему 💕💕💕 потом родился второй и любви стало во много раз больше», «Очень правильные слова ❤️», «Я думаю для того, чтобы эта любовь была дозированной , нужна не только мать , но и отец. Один родитель - мягкий, другой -строгий. Кнут и пряник другими словами. Только так можно найти равновесие, баланс», «Я мама как 4,5 месяца, меня пипец как накрывает, я так люблю своего сына, что не могу выразить ни словами, ни действиями, целую его каждую секунду и говорю, как сильно я его люблю», — поделились своими мыслями фолловеры Виктории.
Стоит отметить, что Марк Лео — первенец Виктории Лопыревой. Мальчик родился в феврале 2019 года, однако молодая мама уже задумывается о рождении второго малыша.
Больше о долгожданной беременности Виктории Лопыревой вы можете прочитать здесь
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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