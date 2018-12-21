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Виктория Лопырева не стесняется носить мини на последних месяцах беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Виктории Лопыревой

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Модель уверена, что «интересное положение» делает женщину еще привлекательнее.

Совсем недавно 35-летняя телеведущая и модель Виктория Лопырева подтвердила слухи о своей беременности, уже несколько месяцев гуляющие по Интернету. Теперь в блоге «Мисс Россия-2003» все чаще появляются снимки, во всей красе демонстрирующие ее изменившуюся фигуру. Так, на новой фотографии будущая мама в ультракоротком черном блестящем платье, украшенном перьями, позирует среди букетов красных роз: «Женщина в положении становится ещё более привлекательной ✨✨✨(по словам любимого мужчины😌) и тем более это не повод оставаться не стильной)) хотя, должна признаться, я раньше думала, что это не так просто для 🤰🏼 Юля, спасибо за чудесное платье! @beloezoloto».

«Красавица», «Счастья Вам и малышу», «Беременная женщина- это чудо, под сердцем живет ещё одна жизнь, но когда эта женщина Виктория Лопырева... ❤️❤️❤️❤️❤️ бесконечно восхищаюсь вами», «Роскошная Виктория», «Просто красавица! А в положении ещё красивее стали», «Нет слов, насколько прекрасна Вика в положении», «Какая вы красивая! Вам так идет ваше положение)))» — восхищаются Викторией фолловеры.

Стоит отметить, что Виктория Лопырева скрывает имя отца будущего малыша. «Мой любимый мужчина — непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — признавалась блондинка в своем первом интервью о беременности.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

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