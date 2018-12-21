Виктория Лопырева не стесняется носить мини на последних месяцах беременности

Стоит отметить, что Виктория Лопырева скрывает имя отца будущего малыша. «Мой любимый мужчина — непубличный человек, далек от шоу-бизнеса, и мне это очень нравится. Я всегда хотела, чтобы рядом был не тот, кто умеет красиво говорить, а тот, кто много делает. Любимый буквально пылинки с меня сдувает, особенно сейчас, когда я жду первенца», — признавалась блондинка в своем первом интервью о беременности.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram