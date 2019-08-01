Виктория Исакова показала фото с подросшей дочерью, чье рождение долгое время ото всех скрывала

«Красотки любимые»,

«какая у вас фигура, Вика. фотография - про счастье абсолютное»,

«Сдается мне, что на фото не одна конфета, а целых две и прелесть какие»,

«Две куколки», - отметили подписчики.

Напомним, у 62-летнего Юрия Мороза есть дочь от первого брака – 35-летняя Дарья Мороз, которая стала артисткой, как и мама. Первая жена Мороза – актриса Марина Левтова погибла в 2000 году.