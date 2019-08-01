Виктория Исакова показала фото с подросшей дочерью, чье рождение долгое время ото всех скрывала

Актриса Виктория Исакова вышла замуж за режиссера Юрия Мороза в 2003 году. У супругов несколько лет назад появилась дочь. Родители так тщательно хранили в тайне факт рождения малышки, что, когда актриса впервые показала фото с ребенком на руках, это стало для многих сюрпризом. Дата появления на свет девочки и ее имя не известны до сих пор.
42-летняя Виктория опубликовала в Instagram новое фото с подросшей дочерью. Но лицо девочки, как обычно, отвернуто от камеры.
«Красотки любимые»,
«какая у вас фигура, Вика. фотография - про счастье абсолютное»,
«Сдается мне, что на фото не одна конфета, а целых две и прелесть какие»,
«Две куколки», - отметили подписчики.
Напомним, у 62-летнего Юрия Мороза есть дочь от первого брака – 35-летняя Дарья Мороз, которая стала артисткой, как и мама. Первая жена Мороза – актриса Марина Левтова погибла в 2000 году.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Pravda Komsomolskaya/ Global Look press, Starface
Видео: youtube.com/ Вечерний Ургант
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