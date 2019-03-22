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Виктория Дайнеко пожаловалась на врачей, которые ставили прививку ее дочери

Дочь Виктории Дайнеко три месяца лечили не от того из-за врачебной ошибки.

Когда дочь Виктории Дайнеко была совсем маленькой, из-за халатности врачей с ней произошла большая неприятность. После прививки от туберкулеза у крохи начались осложнения, но ей поставили неверный диагноз и отправили лечиться от дерматита вместо того, чтобы принять адекватные меры.

«У нас была мокнущая рана с шишкой, которую целых три месяца не лечили как следует, потому, что это серьезная ошибка и для клиники это может плохо закончиться», — вспомнила Виктория.

Врачи из другой клиники сразу определили, что у девочки последствия от вакцинации — БЦЖ-инфекция. Крохе назначили компрессы с лекарством от туберкулеза.

Если бы сейчас перед Викторией Дайнеко встал выбор делать дочери прививку или нет, она сделала бы ее. Однако выбору пермонала посвятила бы больше внимания. Она считает, что все произошло из-за того, что вакцину ставил «криворукий человек».

Сейчас дочери звезды три года. Звездная мама предпочитает не показывать дочь публике.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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