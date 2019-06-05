Виктория Боня резко высказалась о своей «беременности»

Стоит Виктории Боне показать фото в одежде оверсайз или скрывающей область живота, как тут же возникают слухи о ее беременности. Многочисленные вопросы и поздравления уже так надоели экс-участнице «Дома-2», что она опубликовала в Instagram пост, в котором опровергла все домыслы. «Я НЕ БЕРЕМЕННА! 😳🙈 Драгоценные мои, спасибо за ваши поздравления, но они совсем некстати! Уже стали звонить журналисты моим родным и близким, звать их на передачи, тема которых моя «беременность»! Прошу, не вводите людей в заблуждение».
«Ахахааха, как же быстро разносятся слухи 😂», «Уважаемые журналисты, давайте просто любоваться красотой Виктории😍😍😍❤️❤️❤️ и ничего не придумывать☝🏻🤐 Спасибо!🤨», «Потому что все беременные к нам в Майами едут?», «Это из-за видео с алкоголем, где Вы так двусмысленно сказали: «Я не кормящая мама пока»», «А? Что? Где живот торчит?», «Где это они усмотрели живот!? вы в последнее время как спичка!», «Ну ведь же только Фестиваль в Каннах закончился, ну все же видели Вику в красивых платьях с осиной талией !!! Причём тут разговоры о беременности ... Как всегда кто то один сказал и пошли слухи :-)», «Это вчерашнее платье в лифте заставило всех подумать о беременности», — написали подписчики.
Напомним, у Виктории Бони есть семилетняя дочь Анджелина от отношений с Алексом Смерфитом. После расставания с миллионером звезда телестройки предпочитает не комментировать личную жизнь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Dave Bedrosian/Geistler-Fotopress, Timm/face to face/Globallokpress, Instagram
Видео: Instagram
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