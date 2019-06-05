Виктория Боня резко высказалась о своей «беременности»

«Ахахааха, как же быстро разносятся слухи 😂», «Уважаемые журналисты, давайте просто любоваться красотой Виктории😍😍😍❤️❤️❤️ и ничего не придумывать☝🏻🤐 Спасибо!🤨», «Потому что все беременные к нам в Майами едут?», «Это из-за видео с алкоголем, где Вы так двусмысленно сказали: «Я не кормящая мама пока»», «А? Что? Где живот торчит?», «Где это они усмотрели живот!? вы в последнее время как спичка!», «Ну ведь же только Фестиваль в Каннах закончился, ну все же видели Вику в красивых платьях с осиной талией !!! Причём тут разговоры о беременности ... Как всегда кто то один сказал и пошли слухи :-)», «Это вчерашнее платье в лифте заставило всех подумать о беременности», — написали подписчики.