Виктория Боня прокомментировала информацию о своей второй беременности

Многие фолловеры Виктории тут же заподозрили, что таким образом их любимица намекнула на свою вторую беременность, и завалили ее вопросами. Несколько часов назад Виктория все же вышла на связь с поклонниками и заявила: «Нет, я не беременна! В свой последний визит в Москву я действительно побывала в медицинском центре, занимающимся вопросами планирования ребенка. Там я делаю ежегодное обследование. Доверяю только нашим проверенным докторам».

Конечно, не исключено, что вскоре Виктория все-таки станет мамой во второй раз. Не так давно она рассказывала о том, что мечтает о рождении еще одного ребенка (у красотки уже есть дочка Анджелина от бизнесмена Алекса Смерфита). Но произойдет это, вероятно, уже после того, как она сыграет свадьбу с французским миллиардером Пьером Андюраном.

Фото: Instagram