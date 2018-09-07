logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Виктория Боня поставила всех в тупик комментарием о беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 9

Виктория Боня

Arrows-left
Arrows-right
Reload
38-летняя Виктория Боня продолжает запутывать поклонников — модель и телеведущая не говорит прямо, ждет она второго ребенка или нет.

На днях стало известно, что Виктория Боня рассталась с очередным возлюбленным, миллиардером Пьером Андюраном. Но в то же время в Сети не утихают слухи о ее беременности — Виктория то и дело публикует неоднозначные фото, на которых виден ее округлившийся живот.

Вот и накануне Боня выложила снимок в длинном белом платье с экстремальным разрезом и неожиданно подписала его так: «Я выгляжу беременной???» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Мнение подписчиков разделилось: кто-то сразу категорично ответил «Да», а кто-то утверждал, что Боня все же не в положении. «Конечно, нет, мы же знаем) что вы после операции и поправляете здоровье)», «Да, кстати, было фото вот недавно, показалось мне, что был животик, правда, но я поняла, что это просто неудачный кадр», «Если честно, то да... Но! Как бы ни было, под кожу лезть с вопросами на ту тему лично я не стану», — написали они.

Фото и видео: Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: какое имя вам подходит по характеру?
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов