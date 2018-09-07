Виктория Боня поставила всех в тупик комментарием о беременности

На днях стало известно, что Виктория Боня рассталась с очередным возлюбленным, миллиардером Пьером Андюраном. Но в то же время в Сети не утихают слухи о ее беременности — Виктория то и дело публикует неоднозначные фото, на которых виден ее округлившийся живот.

Вот и накануне Боня выложила снимок в длинном белом платье с экстремальным разрезом и неожиданно подписала его так: «Я выгляжу беременной???» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).