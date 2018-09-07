Виктория Боня поставила всех в тупик комментарием о беременности

На днях стало известно, что Виктория Боня рассталась с очередным возлюбленным, миллиардером Пьером Андюраном. Но в то же время в Сети не утихают слухи о ее беременности — Виктория то и дело публикует неоднозначные фото, на которых виден ее округлившийся живот.
Вот и накануне Боня выложила снимок в длинном белом платье с экстремальным разрезом и неожиданно подписала его так: «Я выгляжу беременной???» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Мнение подписчиков разделилось: кто-то сразу категорично ответил «Да», а кто-то утверждал, что Боня все же не в положении. «Конечно, нет, мы же знаем) что вы после операции и поправляете здоровье)», «Да, кстати, было фото вот недавно, показалось мне, что был животик, правда, но я поняла, что это просто неудачный кадр», «Если честно, то да... Но! Как бы ни было, под кожу лезть с вопросами на ту тему лично я не стану», — написали они.
Фото и видео: Instagram