Вика Цыганова отказалась от мысли о суррогатном материнстве

Поклонники популярной певицы Вики Цыгановой знают: она часто ходит в церковь, старается соблюдать заповеди, посвящает много внимания крестникам (сыну Михаила Круга Саше, трехлетнему Коле, дочке племянницы Соне), но своих детей у артистки, увы, нет. Накануне своего 55-летия женщина рассказала, что у ее решения отказаться от материнства были веские причины.

«Благословения не получили. А чуть позже узнала, что могут оплодотвориться сразу несколько яйцеклеток. Ненужных детей, скажем так, уничтожают, а для меня они уже живые души. Так и не получилось», — поделилась она с «СтарХитом».

Пережить трудности певице и ее супругу помогает духовный наставник: «Он направляет нас с мужем. В Москве ходим в храм, который построили около дома. По праздникам ездим к старцу Илие. Еще посещаем отца Николая Соколова, он служит в церкви при Третьяковской галерее».

Помимо крестников, артистка посвящает много сил и времени творчеству. Иногда, когда накапливается усталость от перелетов, задумывается о прекращении карьеры, но пока не чувствует себя готовой к этому шагу: «Очень хочу рисовать, люблю живопись. Нравится ухаживать за цветами, находиться в состоянии медитации, единения с природой… Но я нужна мужу. Он радуется как ребенок, когда исполняю его стихи, песни. Да и поклонников много. Пока есть силы, нужно продолжать работать ради них!»

Фото: instagram