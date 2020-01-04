Весь в маму: Ксения Собчак раскрыла вкусовые пристрастия своего сына

«Он, похоже, не хотел туда ехать……заставили», «И это называется отдых?», «Грустный лыжник», «Пока какой-то грустный))))», «Что то расстроился парень», «Так обреченно смотрит 😂 Как бы это не совсем то, что ему хочется», «А чего лыжник-то такой не довольный?», «А отчего такой расстроенный спортсмен?», «Такой взгляд, как будто ему не в удовольствие», — комментируют подписчики.