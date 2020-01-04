Весь в маму: Ксения Собчак раскрыла вкусовые пристрастия своего сына
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Фото: Instagram Ксении Собчак
Ксения Собчак решила провести новогодние каникулы на горнолыжном курорте, куда отправилась вместе с трехлетним сыном Платоном.В Instagram Stories журналистка и телеведущая поделилась забавным видео, как обсуждает с сыном грядущий ужин. Мальчик хочет поесть в ресторане, а не дома, потому что ему так нравится. «Весь в маму», — резюмирует Ксения.
Несмотря на малый возраст, Платон уже постигает азы катания на лыжах. В блоге знаменитой мамы есть фото наследника на склоне, однако многим показалось, что на лыжи Платон встал против своей воли.
«Он, похоже, не хотел туда ехать……заставили», «И это называется отдых?», «Грустный лыжник», «Пока какой-то грустный))))», «Что то расстроился парень», «Так обреченно смотрит 😂 Как бы это не совсем то, что ему хочется», «А чего лыжник-то такой не довольный?», «А отчего такой расстроенный спортсмен?», «Такой взгляд, как будто ему не в удовольствие», — комментируют подписчики.
Больше о сыне Ксении Собчак вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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