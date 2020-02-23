Столичная зима в этом году выдалась аномально теплой — минувшая неделя была больше похожа на апрель, чем на февраль. Пока одни наслаждались неожиданным солнцем и очередным побитым температурным рекордом, другие вспоминали, какой должна быть зима. Так, Лере Кудрявцевой не хватает снега и мороза. Телеведущая ностальгирует по своему детству, которое прошло в Казахстане: «Я родилась в резко континентальном климате и я дико люблю, чтоб каждое время года было ярко выражено. Я помню, когда приходила с улицы домой, у меня щипали щёки, на ресницах были сосульки, варежки стояли колом, и сугробы!!!!! Под ногами хрустит снег, и воздух колется. Вот это зима, и я люблю такую зиму!!!!». Такой подписью Лера сопроводила видео с прогулки с полуторагодовалой дочкой, катающейся на своем первом автомобиле, — салатово-черный электромобиль Mercedes отлично оттенил яркий наряд Кудрявцевой. Подписчики обратили внимание на то, с какой серьезностью Маша воспринимает происходящее: «Машенька, гонщик! Молодец!», «Серьезный пупсик», «Маленькая умничка», «Девочка-созерцатель!», «Какая красивая😍прям куколка», «Девчонка — сама серьезность, сколько сторис не посмотрела, всегда невозмутимый вид, суперская)», «Лерочка, какая большая Машуля уже у вас», «Деловая какая!», «У вас малышка такая серьезная», «Поберегись, важные щеки за рулем!», «Машуля, вся в маму, деловая ледя!!!».Многим подписчикам так же, как и Лере, хочется настоящей зимы — с сугробами, горками и скрипящим под ногами снегом. А вам какая зима нравится больше — аномально-теплая или морозно-снежная? (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!