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«Вам идет быть батей»: пользователи Сети обсуждают фото с прогулки Кирилла Сафонова с сыном

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Саша Савельева и Кирилл Сафонов

Фото: Instagram Саши Савельевой
Актер поделился новым снимком в Instagram.

27 марта в семье Саши Савельевой и Кирилла Сафонова родился долгожданный сын. Супруги до сих пор не рассекретили имя наследника, однако фотографии с прогулки с малышом –– не редкость в их блогах. Несколько часов назад Кирилл вновь опубликовал фото с коляской, дополнив его хештегами #яжбать и #вдекрете.

«Как вам идёт быть батей», «Счастливый папа», «Молодой отец!!!! Вам очень идёт», «Отличные хештеги! Кирилл, ты прекрасен», «"Бать" тебе к лицу», «#яжбать - это пять», «Мужское счастье в чистом виде», «Очень счастливый яжбать. Здоровья Вам, маме и малышу», «Молодой отец! 😉👍👍👍 Класс! Это так здорово)))», «Вам очень идет! Сил и мудрости вам в воспитании вашего ангелочка!», «Красавчик батя», «Папка счастлив», «Ну помолодел то как👍сразу видно яжбать😂», — восторгаются поклонники.

Напомним, у 45-летнего Кирилла Сафонова есть 23-летняя дочь Анастасия от первого брака. В свою очередь, 35-летняя Саша Савельева стала мамой впервые.

Больше о долгожданной беременности Саши Савельевой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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