«Вам идет быть батей»: пользователи Сети обсуждают фото с прогулки Кирилла Сафонова с сыном

27 марта в семье Саши Савельевой и Кирилла Сафонова родился долгожданный сын. Супруги до сих пор не рассекретили имя наследника, однако фотографии с прогулки с малышом –– не редкость в их блогах. Несколько часов назад Кирилл вновь опубликовал фото с коляской, дополнив его хештегами #яжбать и #вдекрете.