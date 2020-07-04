В Сети вновь обсуждают предполагаемую беременность Кети Топурии: «А животик виден уже»

«Счастья огромного!!!!», «Вы очень красивая пара», «Кети , вы очень красивая, милая, классная и очень стильная ! Вы очень красивая пара», «Какие красивые 😻», «Идеальная пара 😍», «Ох как он смотрит на вас Кети», «Красивая пара, похожи друг на друга, значит будут счастливы вместе», «Какие красивые! Наконец-то вижу мужчину, который так идеально подходит Кети внешне», — восхищаются парой поклонники.

Напомним, Кети Топурия воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от первого супруга Льва Гейхмана.