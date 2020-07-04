В Сети вновь обсуждают предполагаемую беременность Кети Топурии: «А животик виден уже»
Фото: Instagram/@keti_one_official
Стоит Кети Топурия выбрать наряд свободного кроя, как в Сети сразу появляются слухи о ее «интересном положении». Певица поделилась в блоге нежным фото с возлюбленным Львом Деньговым, сделанным на вечеринке в честь дня рождения теннисистки Светланы Кузнецовой. Для мероприятия Кети выбрала короткое расклешенное платье оливкового цвета ассиметричного кроя. Новый снимок вновь спровоцировал разговоры о беременности артистки: «А животик виден уже❤️», «🤰🏻», «В положении?», «Белеменная?», «Почему платье свободное...😂ШО-ОПЯТЬ...????НА СНОСЯХ…😂?!?» (прим. Passion.ru: орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Счастья огромного!!!!», «Вы очень красивая пара», «Кети , вы очень красивая, милая, классная и очень стильная ! Вы очень красивая пара», «Какие красивые 😻», «Идеальная пара 😍», «Ох как он смотрит на вас Кети», «Красивая пара, похожи друг на друга, значит будут счастливы вместе», «Какие красивые! Наконец-то вижу мужчину, который так идеально подходит Кети внешне», — восхищаются парой поклонники.
Напомним, Кети Топурия воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от первого супруга Льва Гейхмана.
Фото: Instagram/@keti_one_official
Видео: Instagram/@keti_one_official
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