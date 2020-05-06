В Сети появилось новое фото младшей дочери Андрея Аршавина: девочка растет его копией
Фото: Alexander Kulebyakin/ Global Look press
В сети появилось новое фото подросшей младшей дочери Андрея Аршавина Есени. Снимок опубликовала его бывшая теща. Бабушка — Наталия Сарычева делится фотографиями дочки и внуков.
На новой фотографии Есеня позирует со старшей сестрой Алисой. Младшая дочь футболиста растет его копией.
«Красивые девчонки, как солнышко», «Девчонки с небесной радуги. Счастья и здоровья вам!», — написали в комментариях.
У 38-летнего Андрея Аршавина четверо детей. Троих —Артема, Яну и Арсения — родила телеведущая Юлия Барановская, а маленькую Есеню — Алиса Казьмина. Отношения спортсмена не сложились с обеими матерями его детей. От Юлии он ушел после 9 лет отношений (официально они не были мужем и женой) к Алисе, но и с Алисой он прожил недолго.
После развода с Казьминой футболист попробовал наладить отношения со старшими детьми. По словам, экс-супруги, младшую дочь Есеню Андрей Аршавин не видит.
Фото и видео: Instagram, Alexander Kulebyakin/ Global Look press
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!