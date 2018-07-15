В Сети появились официальные семейные снимки с крещения младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

В конце апреля этого года герцог и герцогиня Кембриджские стали многодетными родителями: на свет появился принц Луи. А на днях малыша крестили в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.
Спустя неделю в Сети появились официальные фотографии, на которых Луи позирует на руках у мамы и в окружении самых близких — старших брата Джорджа и сестры Шарлотты, отца, дедушек и бабушек с материнской и отцовской сторон, а также тети Пиппы и дяди Джеймса.
А королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, не смогли принять участие в таинстве из-за плотного графика и неважного самочувствия главы государства.
Фото: Panoramic, Andy Rowland / Global Look Press, East News