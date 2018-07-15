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В Сети появились официальные семейные снимки с крещения младшего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Миддлтон с сыном Луи, принц Уильям с сыном Джорджем и дочкой Шарлоттой

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Через неделю после важного события в жизни молодой королевской семьи — крестин принца Луи — Кенсингтонский дворец опубликовал фотографии, на которой все ближайшие родные Кейт и Уильяма позируют вместе.

В конце апреля этого года герцог и герцогиня Кембриджские стали многодетными родителями: на свет появился принц Луи. А на днях малыша крестили в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца.

Спустя неделю в Сети появились официальные фотографии, на которых Луи позирует на руках у мамы и в окружении самых близких — старших брата Джорджа и сестры Шарлотты, отца, дедушек и бабушек с материнской и отцовской сторон, а также тети Пиппы и дяди Джеймса.

А королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, не смогли принять участие в таинстве из-за плотного графика и неважного самочувствия главы государства.

Фото: Panoramic, Andy Rowland / Global Look Press, East News

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