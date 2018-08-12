В Сети появились новые подтверждения беременности Меган Маркл

Для принца Гарри африканская Ботсвана — особенное место. Побывав там впервые двадцать лет назад, рыжеволосый наследник британского престола настолько влюбился в эту страну, что назвал ее своим вторым домом. Первое совместное путешествие принца и его возлюбленной Меган Маркл также состоялось на африканский континент, и, по слухам, именно там Гарри сделал предложение руки и сердца любимой. На днях принц Гарри отправился в Ботсвану на ежегодное собрание общества защитников носорогов, шефом которого является. Поклонники обратили внимание, что новоиспеченная супруга принца не улетела в Африку вместе с ним.
Фанаты королевской четы уверены — основной причиной, по которой Меган осталась в Великобритании, является ее беременность. Вероятнее всего, врачи запретили герцогине Сассекской длительный перелет. Напомним, в СМИ обсуждали, что медовый месяц пара собиралась провести в Африке, однако, по всей видимости, планы пришлось скорректировать.
Ждем официального подтверждения «интересного положения» Меган Маркл!
Фото: Nils Jorgensen, PPE/face to face, Albert Nieboer, I-Images, Pool, Rota/Globallookpress