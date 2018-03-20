В Сети появились новые фото беременной Мэрилин Керро

Рыжеволосая ведьма Мэрилин Керро вот-вот впервые станет мамой. Но участница шоу «Битва экстрасенсов» не перестает разъезжать по стране с семинарами и с удовольствием участвует во встречах с поклонниками. На днях она побывала в Санкт-Петербурге.

Несколько присутствовавших на встрече сделали снимки Мэрилин, которые опубликовали в Сети. Ведьма уже не скрывает беременность — она надела яркую блузку, подчеркнувшую ее изменившиеся формы. Судя по размеру живота Мэрилин, до родов осталось совсем немного.