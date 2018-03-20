В Сети появились новые фото беременной Мэрилин Керро
Рыжеволосая ведьма Мэрилин Керро вот-вот впервые станет мамой. Но участница шоу «Битва экстрасенсов» не перестает разъезжать по стране с семинарами и с удовольствием участвует во встречах с поклонниками. На днях она побывала в Санкт-Петербурге.
Несколько присутствовавших на встрече сделали снимки Мэрилин, которые опубликовали в Сети. Ведьма уже не скрывает беременность — она надела яркую блузку, подчеркнувшую ее изменившиеся формы. Судя по размеру живота Мэрилин, до родов осталось совсем немного.
Мэрилин по-прежнему не называет имени отца своего будущего ребенка (говорят, это девочка), однако интернет-пользователи уверены — им станет норвежец Марк Хансен. Эстонка отзывается о возлюбленном так: «Это мужчина, красивый, симпатичный, хороший. Имя пока не хочу сказать».
Фото: Vk.com