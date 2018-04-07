В Сети появились доказательства беременности Нюши

Слухи об «интересном положении» 27-летней Нюши появляются в СМИ с завидной регулярностью. Певица признавалась в интервью, что к подобным сплетням она относится спокойно, но постоянно думает о будущем материнстве. Недавно папарацци заметили звезду в одной из элитных столичных женских консультаций — и, вероятно, в этот раз слухи не беспочвенны.

Накануне в Санкт-Петербурге прошел большой сольный концерт Нюши, фотографии и видео с которого незамедлительно появились в Instagram. На многих снимках невооруженным глазом виден округлившийся животик молодой исполнительницы.