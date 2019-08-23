В Сети поддержали девушку, забравшую подарок у дочери в качестве наказания

Нас учат, что все плохие периоды в жизни должны оказаться полезными, в итоге чему-то нас научить, и теперь маленькая школьница Пресли знает это, как никто другой. У нее неудачный день — из-за своей избалованности они лишилась хорошего подарка. Заступиться за малютку некому — весь Интернет поддержал мать, а не ее.

Дело в том, что расстроенная Хейли Хэссел, мать девочки, рассказала в Сети о покупке красивого пенала с популярными у детей куклами. Однако идти учиться с такими школьными принадлежностями малышка отказалась.