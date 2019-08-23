В Сети поддержали девушку, забравшую подарок у дочери в качестве наказания

Нас учат, что все плохие периоды в жизни должны оказаться полезными, в итоге чему-то нас научить, и теперь маленькая школьница Пресли знает это, как никто другой. У нее неудачный день — из-за своей избалованности они лишилась хорошего подарка. Заступиться за малютку некому — весь Интернет поддержал мать, а не ее.
Дело в том, что расстроенная Хейли Хэссел, мать девочки, рассказала в Сети о покупке красивого пенала с популярными у детей куклами. Однако идти учиться с такими школьными принадлежностями малышка отказалась.
Фото: Facebook
«Она закричала: «Это глупо! У всех в моем классе уже есть такой, и я его не хочу». Дочь кинула пенал в мусорку и ушла в свою комнату, хлопнув дверью», — рассказывает Хейли. — «Всегда обеспечивала ее всем, чем нужно, и думала, что научила ее быть благодарной».
Вместо нового красивого пенала Пресли получила пакет zip-lock, с которым теперь должна ходить в школу. Несмотря на то, что Хейли переживает из-за своей строгости по отношению к ребенку, пользователи Сети поддержали девушку.
«Хорошая работа! Сейчас дети очень избалованные», «Так держать. В нынешнее время дети стали неблагодарными», — сокрушались в Интернете.
Хейзел подчеркнула дочери, что отдаст пенал семье, в которой у родителей нет денег на такой подарок. Малышку Пресли девушка воспитывает одна.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos, Facebook