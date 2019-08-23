passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В Сети поддержали девушку, забравшую подарок у дочери в качестве наказания

Маленькая Пресли Хэссел отказалась идти в школу с таким же пеналом, как у всех в ее классе.

Нас учат, что все плохие периоды в жизни должны оказаться полезными, в итоге чему-то нас научить, и теперь маленькая школьница Пресли знает это, как никто другой. У нее неудачный день — из-за своей избалованности они лишилась хорошего подарка. Заступиться за малютку некому — весь Интернет поддержал мать, а не ее.

Дело в том, что расстроенная Хейли Хэссел, мать девочки, рассказала в Сети о покупке красивого пенала с популярными у детей куклами. Однако идти учиться с такими школьными принадлежностями малышка отказалась.

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 3

Пенал с куклами

Фото: Facebook

«Она закричала: «Это глупо! У всех в моем классе уже есть такой, и я его не хочу». Дочь кинула пенал в мусорку и ушла в свою комнату, хлопнув дверью», — рассказывает Хейли. — «Всегда обеспечивала ее всем, чем нужно, и думала, что научила ее быть благодарной».

Вместо нового красивого пенала Пресли получила пакет zip-lock, с которым теперь должна ходить в школу. Несмотря на то, что Хейли переживает из-за своей строгости по отношению к ребенку, пользователи Сети поддержали девушку.

«Хорошая работа! Сейчас дети очень избалованные», «Так держать. В нынешнее время дети стали неблагодарными», — сокрушались в Интернете.

Хейзел подчеркнула дочери, что отдаст пенал семье, в которой у родителей нет денег на такой подарок. Малышку Пресли девушка воспитывает одна.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, Facebook