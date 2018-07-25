В Сети обсуждают вторую беременность супруги Андрея Малахова Натальи Шкулевой

Говорят, что всего через 8 месяцев после рождения первенца издатель журнала Elle Russia Наталья Шкулева и известный телеведущий Андрей Малахов уже ждут второго ребенка. На это намекнула сама блондинка, выложив в свой Instagram снимок, на котором внимательные фолловеры разглядели ее округлившийся живот.
«Муж рассказал последнюю новость... Не могу поверить...» — неоднозначно подписала Наталья фото с прогулки с мужем. Впрочем, возможно, что молодую маму подвело сложноскроенное платье, которое добавило ей объема в талии.
Напомним, первый ребенок пары, сын Саша, родился 16 ноября прошлого года. Счастливые родители поделились радостной новостью в своих микроблогах. Имя мальчику выбирали всей страной в шоу телеведущего «Прямой эфир». Для того, чтобы иметь возможность заботиться о жене и малыше, Андрей даже сменил работу — он перешел с Первого канала на «Россию».
Фото и видео: Instagram