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В Сети обсуждают вокальные способности и кукольную внешность младшего внука Юдашкина: «Тембр очень приятный»

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Валентин Юдашкин с женой и внуками

Фото: Instagram Марины Юдашкиной

Полуторагодовалый Аркадий Юдашкин запел на радость родным и неравнодушным.

Весной младшему сыну Галины Юдашкиной и Петра Максакова исполнится два года. Уже сейчас малыш радует родных своими талантами. «Вот и наш Аркадий запел», — написала бабушка мальчика, Марина Юдашкина, под трогательным видео.

Одной из первых вокальные способности оценила певица Зара. «Тембр очень приятный», — написала она. «"Новая Волна" ждет», — вторит ей Игорь Крутой. «Молодец!!!», — оценила Алла Пугачева.

«Какая лапочка! Певулечка! Умничка», «Чудо-мальчик», «Солнышко с кудряшками», «Так еще голосистый какой!!!!!», «Талантливый пацанчик и несомненный красавчик», «Такой кукольный», «Глазки чудо! Реснички восторг! Ну, а прическа слов нет, красота», «Пушистик такой», «Кудряшечка», «Домовенок», «Гномик», «Ангел. Крылышки спрятал наверно», «Дедушкин ксерокс», «Валентин в миниатюре», «Такой хорошенький», «Ну какой милый ребенок», — обсуждают подписчики внешность малыша.

Фото и видео: instagram

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