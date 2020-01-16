В Сети обсуждают вокальные способности и кукольную внешность младшего внука Юдашкина: «Тембр очень приятный»

Весной младшему сыну Галины Юдашкиной и Петра Максакова исполнится два года. Уже сейчас малыш радует родных своими талантами. «Вот и наш Аркадий запел», — написала бабушка мальчика, Марина Юдашкина, под трогательным видео.

Одной из первых вокальные способности оценила певица Зара. «Тембр очень приятный», — написала она. «"Новая Волна" ждет», — вторит ей Игорь Крутой. «Молодец!!!», — оценила Алла Пугачева.

«Какая лапочка! Певулечка! Умничка», «Чудо-мальчик», «Солнышко с кудряшками», «Так еще голосистый какой!!!!!», «Талантливый пацанчик и несомненный красавчик», «Такой кукольный», «Глазки чудо! Реснички восторг! Ну, а прическа слов нет, красота», «Пушистик такой», «Кудряшечка», «Домовенок», «Гномик», «Ангел. Крылышки спрятал наверно», «Дедушкин ксерокс», «Валентин в миниатюре», «Такой хорошенький», «Ну какой милый ребенок», — обсуждают подписчики внешность малыша.