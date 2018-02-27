В Сети обсуждают подросшую дочь Дарьи Мороз: «Глаза папины»

Не так давно Дарья Мороз призналась: она сильно переживает из-за того, что не может проводить с 8-летней дочкой Аней так много времени, как хотелось бы. Время от времени актриса берет ее с собой на работу.

«Кто-то потусил у мамы на спектакле и тусит дальше #маленькаядевочка #большаяпицца #аннаконстантинна #mylove», — написала звезда под фотографией девочки.