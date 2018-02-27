В Сети обсуждают подросшую дочь Дарьи Мороз: «Глаза папины»

Не так давно Дарья Мороз призналась: она сильно переживает из-за того, что не может проводить с 8-летней дочкой Аней так много времени, как хотелось бы. Время от времени актриса берет ее с собой на работу.
«Кто-то потусил у мамы на спектакле и тусит дальше #маленькаядевочка #большаяпицца #аннаконстантинна #mylove», — написала звезда под фотографией девочки.
«Копия-мамуля», «Умненькие глазки», «Глазки папины», «Папина красивая копия», — обсуждают подписчики.
«У нее улыбка вашей мамы», «Удивительно похожа на бабушку», — отмечают другие.
Год назад, 27 февраля, Дарья Мороз посвятила трогательный пост своей маме, актрисе Марине Левтовой.
А как считаете вы, на кого больше похожа Аня?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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