Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

В Сети бурно обсуждают «беременное» фото Анны Курниковой

1 / 7
Arrows-left
Arrows-right
Reload
36-летняя Анна Курникова попыталась доказать, что родила Энрике Иглесиасу близнецов самостоятельно.

Российская теннисистка Анна Курникова и известный певец Энрике Иглесиас впервые стали родителями в декабре прошлого года. У пары родились близнецы Николас и Люси. При этом даже преданные фанаты не знали о беременности, и у многих появились предположения, что влюбленные прибегли к услугам суррогатной матери.

Анна попыталась развеять эти слухи, опубликовав «беременное» фото на 37-й неделе срока. Однако самые упорные фолловеры спортсменки все равно посчитали, что ее живот был слишком маленьким для двойни: «Если и сама, то это точно не 37-я неделя. Для двоих слишком маленький живот», «Тридцать седьмая неделя, да и еще там двойня! Не, не может быть, какое-то крохотное пузико!».

Впрочем, большинство подписчиков Курниковой лишь обрадовалось, увидев этот архивный снимок, отметив при этом, что Анне не стоило ничего доказывать хейтерам. А вы как считаете, сама ли Анна Курникова вынашивала малышей?

Фото: Instagram

Гороскоп