В России женщина с пересаженным сердцем благополучно родила ребенка
Как сообщает онлайн-издание «РИА Новости», благодаря достижениям современной медицины и высокому профессионализму врачей россиянка с донорским сердцем смогла самостоятельно выносить и родить совершенно здоровую малышку.
Согласно информации Депздрава, у женщины развилась кардиомиопатия из-за тяжело перенесенного ОРВИ. Диагноз ей поставили в 2015 году, после чего врачи заявили, что ей показана прямая трансплантация сердца, которую ей и провели в октябре того же года. Пересадка донорского органа прошла вполне успешно, после чего пациентке была назначена иммуносупрессионная терапия, чтобы не произошло отторжения. Затем она была выписана под наблюдение лечащего врача. В 2020 году россиянка забеременела — это был желанный ребенок, которого она была намерена сохранить.
В течение всего срока она наблюдалась у команды врачей, однако беременность протекала довольно гладко. На 38 неделе россиянке было проведено плановое кесарево сечение с эпидуральной анестезией. Девочка родилась доношенной и полностью здоровой, ее мать тоже чувствует себя прекрасно. Сообщается, что это второй в России случай рождения ребенка женщиной с пересаженными органами. Впервые в нашей стране это произошло 2 года назад, когда пациентка с трансплантацией легких успешно помогла появиться на свет своему малышу.
Фото: pixabay
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