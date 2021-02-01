В России женщина с пересаженным сердцем благополучно родила ребенка

В течение всего срока она наблюдалась у команды врачей, однако беременность протекала довольно гладко. На 38 неделе россиянке было проведено плановое кесарево сечение с эпидуральной анестезией. Девочка родилась доношенной и полностью здоровой, ее мать тоже чувствует себя прекрасно. Сообщается, что это второй в России случай рождения ребенка женщиной с пересаженными органами. Впервые в нашей стране это произошло 2 года назад, когда пациентка с трансплантацией легких успешно помогла появиться на свет своему малышу.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!