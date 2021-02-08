В России нянь могут обязать получать сертификаты и подтверждать квалификацию

«В этой сфере много людей без соответствующего образования, которые считают, что сами все умеют и знают, как лучше сделать. На мой взгляд, нужна обязательная, а не добровольная сертификация», — уточнила Пушкина.

Напомним, в ноябре 2020 года жительница Ставропольского края Дарья Исакова увидела в социальной сети, как няня избивает ее сына. Женщине, присматривавшей за мальчиком, выписали штраф — пять тысяч рублей.

Кроме того, воспитательница специализированного детского дома в Твери избила малыша за сорванный с клумбы цветок. Местной жительнице, ставшей свидетелем неприятного происшествия, сотрудница учреждения заявила, что ребенок «заслужил это».