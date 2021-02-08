В России нянь могут обязать получать сертификаты и подтверждать квалификацию
По мнению депутата, это позволит отбирать грамотных, квалифицированных специалистов. Несмотря на то, что в стране есть четко сформулированные требования к деятельности работников по присмотру и уходу за детьми, на данный момент в этой сфере многие работают без соответствующего образования. На сегодняшний день сертификация для нянь является добровольной. Как передает Агентство городских новостей «Москва», по словам законодателя, необходимость принятия документа диктуют несколько последних трагических случаев.
«В этой сфере много людей без соответствующего образования, которые считают, что сами все умеют и знают, как лучше сделать. На мой взгляд, нужна обязательная, а не добровольная сертификация», — уточнила Пушкина.
Напомним, в ноябре 2020 года жительница Ставропольского края Дарья Исакова увидела в социальной сети, как няня избивает ее сына. Женщине, присматривавшей за мальчиком, выписали штраф — пять тысяч рублей.
Кроме того, воспитательница специализированного детского дома в Твери избила малыша за сорванный с клумбы цветок. Местной жительнице, ставшей свидетелем неприятного происшествия, сотрудница учреждения заявила, что ребенок «заслужил это».
Фото: pixabay.com
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